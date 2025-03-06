Adıyaman’ın Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince anaokulu öğrencilerine bilgi verildi.
Anaokulu öğrencileriyle bir araya gelen polis ekipleri, öğrencilerle zaman geçirerek okul güvenliği, çocuk güvenliği, polislik mesleğinin tanıtımı, 112 Acil Çağrı Merkezi, trafik kuralları, emniyet kemerinin önemi, kötü alışkanlıklar, tehlikeli işler, mahremiyet eğitimi ve güvenli oyun alanları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Polis ekipleri aynı zamanda çocukların sorularını da cevapladı.
Kaynak: İHA