Diyanet İşleri Başkanlığınca ’Ekibini kur, iyilikle dönüştür’ projesi kapsamında Anamur’da örnek bir çevre etkinliğine imza atıldı.

Anamur Diyanet Gençlik gönüllüleri, toplumda çevre bilinci oluşturmayı ve sosyal sorumluluk duygusunu geliştirmeyi amaçlayan proje doğrultusunda, Anamur sahilinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Etkinlik boyunca sahilde plastik, metal, cam gibi çeşitli atıklar gönüllü gençler tarafından toplanarak, çevrenin korunmasına katkı sağlandı. Gençler, yalnızca sahili temizlemekle kalmayıp, aynı zamanda çevreye karşı bireysel sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi gerektiği mesajını da verdi.

Anamur Müftüsü Mehmet Fidan, gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak amacıyla iyiliği yaymaya ve toplumsal farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini söyledi. Müftü Fidan, çevreye duyarlı bireyler yetiştirmenin yalnızca bugünü değil, geleceği de koruma anlamı taşıdığını belirterek, "Çevreyi korumak, yalnızca bireysel sorumluluklarımızı yerine getirmekle sınırlı değildir, aynı zamanda ekosistemin sağlıklı bir şekilde devamlılığını sağlamak ve geleceği güvence altına almak demektir. Çevreye olan duyarlılığımız, doğal güzelliklerin korunmasının ötesinde, toplumsal refahın, sağlığın ve sürdürülebilir yaşam koşullarının oluşmasına da katkı sağlar" dedi

Müftü Fidan ,etkinliğe katılan Anamur Müftülüğü Gençlik Koordinatörü İbrahim Sağır, KYK Eğitim Sorumlusu Ayşe Oktan, Naime Sanğut ve KYK Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu öğrencilerine teşekkür etti.

Anamur Gençlik Koordinatörü ve Manevi Danışmanı İbrahim Sağır, bu projenin gençlerin hem takım çalışmasına adapte olmasını hem de toplumsal duyarlılıklarının artmasına önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Sağır, "Çevremiz, bizlere emanet edilmiş kıymetli bir değerdir. Bu mirasa sahip çıkmak, sadece kendi sağlığımız için değil, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için de büyük bir sorumluluktur. İyilik, yalnızca insanlara değil, tüm varlıklara gösterilmesi gereken kutsal bir görevdir. Doğaya duyduğumuz saygı, Yüce Rabbimize karşı kulluk bilincimizin ve medeniyet seviyemizin en önemli göstergesidir" ifadelerini kullandı.