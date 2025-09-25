Mersin’in Anamur ilçesinde 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri, Osmanlı’dan günümüze taşınan köklü bir gelenek olan ’Bed-i Besmele Merasimi’ ile eğitim-öğretim yılına başladı.

Değirmencik Burnu 4-6 Yaş Kur’an Kursunda düzenlenen programda öğrenciler, atlı kortej ve meşaleler eşliğinde yürüdü. Cübbe ve sarık giyen dört öğrenci kortejin önünde yer aldı. Ellerinde ’Bismillah ile başladık’ ve ’Kur’an yolunda ilk adım’ yazılı pankartlar taşıyan minikler, kurs önünden camiye tekbir ve salavatlarla yürüdü.

Akdeniz Camii Müberra Mert Kur’an Kursu öğrencileri de kortej halinde programa katıldı. Yürüyüş sırasında mahalle esnafı ve vatandaşlar çocuklara balon ve harçlık dağıtarak sevinçlerine ortak oldu.

Yunus Emre 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri ise amin alayıyla cami avlusuna geldi. Burada koro halinde ilahiler söyleyen minikler, kısa sureler okudu. Ardından öğreticiler tarafından hediyeler dağıtıldı. Balonların gökyüzüne bırakılması ise programın en unutulmaz anları arasında yer aldı.

Üç kursta da yapılan etkinliklerde Kur’an tilaveti ve duaların ardından öğrenciler hep birlikte "Bismillahirrahmanirrahim" diyerek ilk ders coşkusunu yaşadı. Velilerin de katıldığı merasimde İlçe Müftüsü Mehmet Fidan konuşma yaptı.

Müftü Fidan, 4-6 Yaş Kur’an Kurslarının önemine dikkat çekerek, "Bu yaşlarda öğrenilen bilgiler çocuklarımızın geleceklerini şekillendirecek ve milli-manevi değerlerine katkı sağlayacaktır. Geleneklerimizin yaşatılması da çok kıymetlidir. Bu programın düzenlenmesinde emeği geçen hocalarımıza, hayırseverlerimize ve değerli velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Bed-i Besmele’nin Osmanlı’dan günümüze ulaşan bir gelenek olduğunu vurgulayan Fidan, "Yavrularımız bu kurslarda sadece Kur’an-ı Kerim okumayı değil, değerler eğitimi ile okula da hazırlıklı hale geliyor. Bed-i Besmele, çocuklarımızın ilim yolculuğundaki ilk adımıdır" ifadelerini kullandı.

Program ilahiler, hediyeler, pasta ikramı ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.