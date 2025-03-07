Samsun’un kadim kenevir dokuma geleneği, inovasyon ve modern üretimle buluşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen Anadoludakiler Projesi kapsamında yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)- Anadoludakiler ile Samsun’da "Samsun Kenevir Tekstili İnovasyon ve Kapasite Geliştirme Projesi" hayata geçiyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) sunulan projenin sözleşmesi 7 Mart’ta OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan tarafından imzalandı.

Bu projeyle, Samsun’a özgü kenevir üretimi ve işleme geleneği yaşatılarak, bölgenin yerel ve doğal değerleri yeniden canlandırılacak.

Proje kapsamında üretilen kenevir ipliğinden, kıyafet, aksesuar ve ev tekstili gibi çeşitli ürünler üretilecek ve bu ürünler, hem bölgenin doğal güzelliklerini hem de geleneksel kültürünü yansıtacak şekilde tasarlanacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi, yeni makine ve ekipmanlar ile modernize edilecek.

Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Olgunlaşma Enstitüsünün açacağı kurslar ile ilçe kaymakamlıklarının sosyal yardımlaşma fonundan destek alan ve dezavantajlı gruplar arasında yer alan 18-45 yaş arası öncelikli olmak üzere 60 kadına dokuma, 24 kadına hazır giyim kursları verilecek. Eğitim alan kadınlardan 26’sı Büyükşehir Belediyesi’nde, 5’i Samsun Olgunlaşma Enstitüsü’nde istihdam edilecek.

Toplam 10.5 milyon TL bütçeye sahip olan proje, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)-Anadoludakiler kapsamında yüzde 60 oranında desteklenerek 6.3 milyon TL hibe alacak.