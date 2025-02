Anadolu ÜniversitesiDevlet Konservatuvarı Müzik Bölümü tarafından düzenlenen ’Viyolonsel Resitali’ dinleyicilerden tam not aldı.

Resital, Koral Çalgan Salonu’nda gerçekleştirildi. Viyolonselde Doç. Aslı Beller, piyanoda Doç. Dr. Eren Yahşi’nin sahne aldığı resital dinleyicilerden tam not aldı. Resitalde ilk olarak J. S. Bach’ın ’Ariosa’ eseri ve ’Sole Suit No. 2’ eserinden ’Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Menuet ve Gigue’ bölümlerine yer verildi. Resitalde ayrıca A. Dvorak’ın ’Melody’, P. I. Tchaikovsky’nin ’Sentimental Vals’ ve ’Nocturne’, F. Mendelsohn’un ’Song Without Words’, J. Offenbach’ın ’Les Larmes de Jacqueline’, C. Davidoff’un ’Romance’, G. Faure’nin ’Sicilienne’ ve R. Korsakov’un ’A Song of India’ eserleri seslendirildi.