Eskişehir’de Rus eşini kıskançlık nedeniyle 14 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Dava 25 Mart tarihine ertelendi.

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi’nde 2 yıllık evli Atila Sarıhan ile Rusya uyruklu eşi Elena Samsanova arasında 2023 yılı mart ayında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Sarıhan, Samsanova’yı 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun, hazırladığı iddianameyle tutuklu sanık Atila Sarıhan hakkında Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açtı. İddianamede, Sarıhan’ın eşini 8’i ölümcül 14 kez bıçakladığı belirtilerek, ’canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Atila Sarıhan ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede öldürülen Elena

Samsanova’nın incelenmesi için kriminale gönderilen cep telefonunun şifresinin henüz tespit edilemediği ve telefonunun çözümlenemediği belirtildi. Mahkeme, telefonun üretici firmaya gönderilerek açılıp açılamayacağının sorulmasına karar verirken, mahkeme savcısı da mütalaasında tutuklu sanık Atila Sarıhan hakkında eşini nitelikli kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"Eşimden onunla evlenebilmek için boşandım"

Duruşmada kendisini savunan sanık Atila Sarıhan, eşini çok sevdğini söyleyerek, "İlk eşimle 25 yıl evli kaldım, ikinci eşimle ben 50 yaşında evlendim. Onu çok seviyordum. Bir anlık ağır tahrik altında oluşan bir şeydi. Öyle bir şey olmasaydı ben eşimle ömür boyu evli kalmak için evlenmiştim. Ben ilk eşimden onunla evlenebilmek için boşandım, onu çok seviyordum. Çok pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Atila Sarıhan’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 25 Mart tarihine erteledi.