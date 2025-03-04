Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından "4 Mart Dünya Obezite Günü" kapsamında düzenlenen "Obezite ile Mücadele" konferansı Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Nasrettin Hoca Salonunda gerçekleştirildi.

Konferansa başta Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, SBF Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazan Erenoğlu Son, Halk Sağlığı Uzmanı Uzm. Dr. Emrah Atay ve ESOGÜ Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Emekli Öğretim Üyesi ve Kongre Onursal Başkanı Prof. Dr. Belgin Efe olmak üzere çok sayıda kişi katılım gösterdi.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Osman Son’un moderatör olduğu konferansın açılış konuşmalarını Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici ve ESOGÜ Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Emekli Öğretim Üyesi, Kongre Onursal Başkanı Prof. Dr. Belgin Efe yaptı.

"Obezite 200 civarı hastalıkla ilişkilendiriliyor"

Konferansın açılış konuşmasını yapan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici şunları söyledi:

"Nüfus giderek yaşlanırken aynı zamanda da aşırı kilo ve obezite problemiyle karşı karşıya. Dün yayımlanan Türkiye İstatistikleri Yıllığı’na baktığımda neredeyse nüfusumuzun yüzde 60’ının ya obez ya da aşırı kilolu olduğunu gördüm. Halk Sağlığı hizmetleri içerisinde Türkiye’yi bekleyen 3-4 temel sorundan biri obezite. Obezitenin sağlık sistemindeki küresel boyutu, maliyet ve yük boyutu da oldukça ciddi oranlarda. Sigara ve alkol kullanımı, hareketsizlik ve karbonhidrat, rafine şeker, trans yağ oranı yüksek içerikli beslenme, dünyada insanları tehdit eden önlenebilir ölümlerin ortak özellikleri. Obezite 200 civarı hastalıkla ilişkilendiriliyor. Aslında toplumumuzun genelinde hastalık oluştuktan sonraki süreci yönetmeye dayalı bir görüş var. Oysaki bizim temel görevimiz hastalık oluşmadan süreci yönetmek."

"Ülkemizde nüfusun üçte biri obez sınıfında"

Obezitenin tedavisinde multidisipliner bir yaklaşım gerektiğini vurgulayan ESOGÜ Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Emekli Öğretim Üyesi ve Kongre Onursal Başkanı Prof. Dr. Belgin Efe ise konuşmasında şunları aktardı:

"Obezite gerek dünyada gerekse ülkemizde giderek artan ciddi bir sağlık sorunu. Ülkemizde nüfusun üçte biri obez, üçte biri ise kilolu. Obezite bir yandan fiziksel bir yandan ise sosyal kısıtlamalarla birlikte gelen bir problem. Obezitenin giderek artması bize önleme konusunda daha ciddi tedbirler almamız gerektiğini gösteriyor. Obezitenin tedavisinde multidisipliner bir yaklaşım gerekiyor. Sonuç alınabilmesi için bütün disiplinlerin bir uyum içerisinde çalışmaları gerekiyor."

"Obezite ile Mücadele" konferansı; Halk Sağlığı Uzmanı Uzm. Dr. Emrah Atay’ın "Obezite ve Sağlık İstatistikleri ve Tanıtım-Bilgilendirme", Anadolu Üniversitesi SBF Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazan Erenoğlu Son’un "Obezitenin Beslenme Tedavisi", ESOGÜ Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Doktoru Prof. Dr. Göknur Yorulmaz’ın "Obezitenin Medikal Tedavisi" ve Eskişehir Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Doktoru Prof. Dr. Mustafa Cem Algın’ın "Obezitenin Cerrahi Tedavisi ve Obezite Merkezi" başlıklı sunumları ile devam etti.

Konuşmacılara ve Eskişehir Şehir Hastanesi Obezite Merkezi ile sağlıklı kilolarına kavuşan kişilere teşekkür belgesi takdim edilmesiyle konferans sona erdi.