Anadolu Üniversitesi Halkbilim Araştırmaları Merkezi tarafından Ramazan Ayı dolayısıyla "İlahi Nefes: Gönülden Dile Yunus Emre" etkinliği düzenlenecek.

Etkinlik, 14 Mart Cuma günü saat 20:30’da Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonunda seyirciyle buluşacak.

"Ramazan Ayına yakışır bir program yapacağız"

Sahnelenecek program hakkında bilgi veren Halkbilim Araştırmaları Merkezi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Ahmet Şamil Erkoçak şunları söyledi: "Halkbilim Araştırmaları Merkezi olarak Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenleyeceğimiz ‘İlahi Nefes: Gönülden Dile Yunus Emre’ programı ile hem Yunus Emre’yi anacak hem de Ramazan Ayına yakışır bir program yapacağız. Bu kapsamda düzenleyeceğimiz programın içerisinde Yunus Emre’nin şiirlerinden oluşan tasavvufi eserler seslendirilecek, semazenlerden oluşan Mevlevi grup gösterimi ve zikir yapılacak."

Gönüllere dokunan şiirleri ve ilahi aşkı anlatan öğretileriyle asırlardır insanların yol göstericisi olan Yunus Emre’yi anacak "İlahi Nefes: Gönülden Dile Yunus Emre" programına dileyen herkes katılabilecek.