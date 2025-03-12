Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir başkanlığında, kurum bünyesinde görevli Hizmet ve Şube Müdürlerinin katılımıyla koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, kurumun genel performansı ele alınarak işleyişi hakkında kapsamlı istişarelerde bulunarak, kurumun mevcut durumu ve gelecekteki hedefleri tartışılarak, yapılacak çalışmalarla ilgili stratejik planlamalar yapıldı.

Katılımcılar, kurumun başarılı çalışmalarını takdir ederken, hizmetlerin daha da iyileştirilmesi için öneri ve görüşlerini paylaştılar.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, toplantının verimli geçtiğini belirterek, "Kurumumuzun hedeflerine ulaşabilmesi için düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz bu tür toplantılar, birimler arası koordinasyonun sağlanması ve hizmetlerimizin kalitesinin artırılması adına büyük önem taşıyor" dedi. Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.