Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, geçtiğimiz günlerde yapımı tamamlanan halı sahanın bu hafta itibariyle hizmet vermeye başladığını duyurdu.

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Başkan Durgut, vatandaşların yeni halı sahayı kullanmak için www.sogut.bel.tr/rezervasyon adresinden rezervasyon yapabileceklerini belirtti. Durgut, rezervasyon sürecinde uyulması gereken kuralları açıklayarak, "Rezervasyon saatleri; hafta içi her gün 08.30 - 17.30 arasında. Ödemeler; İBAN yoluyla belirtilen hesaba yapılacak; nakit ödeme kabul edilmeyecek. Rezervasyon iptali ve değişiklik; aynı gün içinde saat 16.00’ya kadar yapılabilecek. Yeni halı sahanın vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmesini beklediklerini ve spor yapma imkânlarının artırılmasının Söğüt halkına büyük katkı sağlayacak" dedi.

Kaynak: İHA