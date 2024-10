Eskişehir’de bulunan Anadolu Üniversitesi, 42 ülkeden binlerce üniversite arasından Avrupa’nın en iyi 487’inci Üniversitesi olarak seçildi.

Anadolu Üniversitesi, QS ve THE gibi dünya çapındaki kuruluşların yaptığı değerlendirmelerde en iyiler arasındaki yükselişini sürdürüyor. Bu çerçevede Anadolu Üniversitesi, İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symond (QS) World University Rankings 2025 sıralamasında 42 ülkeden binlerce üniversite arasından Avrupa’nın en iyi 487’inci Üniversitesi olma başarısını gösterdi. Anadolu Üniversitesi ayrıca, dünyanın saygın derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan THE World University Rankings 2025 sonuçlarına göre listeye giren Türkiye’deki 111 üniversite arasında 13’üncü oldu. Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında ise 6’ncı sırada yer aldı.