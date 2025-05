Anadolu Üniversitesinin ortaklığıyla düzenlenen 13. Uluslararası Uygulamalı Ekonomi ve Finans Konferansı (International Conference on Applied Economics and Finance-ICOAEF XIII), Yunanistan’ın Selanik kentinde gerçekleştirildi.

Selanik Amerikan Koleji (American College of Thessaloniki) ev sahipliğinde düzenlenen konferans uygulamalı ekonomi ve finans alanında uluslararası bilim insanlarını bir araya getirdi. Anadolu Üniversitesi, Aristotle Üniversitesi (Aristotle University of Thessaloniki) ve Selanik Amerikan Koleji ortaklığında düzenlenen konferansın ana sponsoru Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (Black Sea Trade and Development Bank) oldu. Konferansa 17 farklı ülkeden akademisyenlerin katılımıyla hem yüz yüze hem de çevrim içi olarak toplam 65 bilimsel makale sunuldu.

Açılış oturumuna Türkiye Cumhuriyeti Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik de katıldı. Kongrenin açılış konuşmaları Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Başkanı Dr. Serhat Köksal, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Ertuğrul, Aristotle Üniversitesi Temsilcisi Prof. Dr. Moysis Sidiropulos ve Selanik Amerikan Koleji Temsilcisi Nikolas L. Hourvouliades tarafından gerçekleştirildi.