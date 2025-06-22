Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 40. yılını Baskı Sanatları, Cam, Çizgi Film ve Animasyon, Grafik Sanatlar, Heykel, Resim ve Seramik bölümlerinin bölümlerini kapsayan bir karma öğrenci sergisiyle kutladı. "Yörüngeler" isimli sergi, Ankara CerModern’de sanatseverlerin yoğun ilgisiyle açıldı.

Sergi, fakültenin dinamik ve verimli atmosferinde yetişen genç sanatçı ve tasarımcı adaylarının son dönem çalışmalarından oluşan özel bir seçki sunuyor. Genç sanatçılar, kendi yörüngelerini çizerken günümüz dünyasını nasıl algıladıklarını ve yorumladıklarını sanat aracılığıyla gözler önünde seriyor. Eserlerde; toplumsal, kültürel ve ekolojik ürünlere yönelik sorgulamalar, kimlik arayışları, insan-nesne-mekânla ilişkilere yönelik kapsamlı yaklaşımlar, geleneksel bileşenlerin çağdaş sürümleri ve malzeme ile teknolojik çevresel zorlayan kartuşlar dikkat çekiyor.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin eğitim anlayışını ve oluşturucu görüşünü yansıtan "Yörüngeler" sergisi, 28 Temmuz Pazartesi gününe kadar Ankara CerModern’de ziyaret edilebilir.