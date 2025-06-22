Burdur’un Bucak ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Antalya-Burdur Karayolu Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Akgül (18) idaresindeki 15 AAY 585 plakalı TOFAŞ marka otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tali yolda park halinde bulunan bir kamyonun 15 ABN 161 plakalı dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan Hüseyin Akgül ağır yaralanırken, yolcu koltuğunda oturan babası Süleyman Akgül (42) ise yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Hüseyin Akgül’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta sıkışan Süleyman Akgül ise itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarılarak, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 18 yaşındaki gencin cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.