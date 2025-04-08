Tofaş Basketbol Takımı, ligin 24. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Anadolu Efes’e 97-72’lik skorla mağlup oldu.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 24. hafta mücadelesinde TOFAŞ, deplasmanda Anadolu Efes’e konuk oldu.

Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan maça Alex Perez, Marcquise Reed, J.J. O'Brien, Yiğitcan Saybir, Kris Bankston beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketlerini J.J. O’Brien’ın serbest atışlarıyla buldu. Rakip sayılarına Kris Bankston, Marcquise Reed ve J.J. O’Brien ile karşılık veren Bursa ekibi, 6. dakikada televizyon molasına 16-12 geride girerken, mola dönüşü 8-0’lık seri yakalayan ev sahibi takım 8. dakikada skoru 24-12 yaptı. Bu seriye Uros Trifunovic’in basketiyle son veren TOFAŞ, ilk çeyreği 28-14 geride kapattı.

İkinci periyodun başında Berk Demir ve Özgür Cengiz ile sayılar bulan TOFAŞ Basketbol Takımı, rakibin üçlükleri sonrası Tolga Geçim, Berk Demir, J.J. O’Brien ve Kris Bankston’ın elinden sayılar buldu. Berk Demir’in üçlüğü sonrası J.J. O’Brien’ın turnike basketi 18.30’da fark 7’ye (42-35) çekerken, Anadolu Efes soyunma odasına 48-36 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreğe J.J. O’Brien’ın basketiyle başlayarak skoru 48-38’e getiren TOFAŞ, devamında rakibe 8-0’lık seri verince 21.46’da fark 18’e çıktı: 56-38. Uros Trifunovic’in üçlükleri sonrası Tolga Geçim’in üç sayılık basketi 23. dakika sonunda skoru 57-47 yaparken, bu bölümden sonra 16-2’lik seri bulan ev sahibi takım 27. dakika sonunda farkı 24 sayıya çıkardı: 73-49. Son çeyreğe 81-53 geride giren TOFAŞ Basketbol Takımı, parkeden 97-72’lik skorla mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes deplasmanında TOFAŞ’ta Uros Trifunovic 13 sayı, J.J. O’Brien 12 sayı, Berk Demir ve Tolga Geçim 10’ar sayıyla oynarken; sakatlığı bulunan Anzejs Pasecniks maç kadrosunda yer almadı.

TOFAŞ Basketbol Takımı ligde sıradaki maçını 13 Nisan Pazar günü sahasında Fenerbahçe Beko ile oynayacak. TOFAŞ Spor Salonu’ndaki bu maç saat 20.30’da başlayacak.