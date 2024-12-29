Zonguldak’ta iki amatör takımın karşılaştığı müsabaka sonrası sahada gergin anlar yaşandı. Ev sahibi takım ile konuk takımın oyuncuları arasında yaşanan gerginliğe sahaya giren güvenlik görevlileri müdahale etti.

Zonguldak 1. Amatör Küme maçında Cumayanıspor saha ve seyircisi önünde Karaelmasspor’u konuk etti. Karşılaşmayı Cumayanıspor 3-1 kazandı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte sahada gergin anlar yaşandı. Cumayanısporlu futbolcular ile Karaelmassporlu futbolcular arasında yaşanan olaylara jandarma ekipleri müdahale etti.

O anlar ise saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı. Görevlilerin araya girmesiyle birlikte sona eren gerginliğin ardından her iki takım ve taraftarları sahadan ayrıldı.