Amasya’ya mart ayında erken açan ağaçların çiçekleri karla kaplandı.

Amasya’da mart ayında kar yağdı. Erken açan ağaçların çiçekleri, şehrin yüksek kesimleri, araçlar ve evlerin üstü beyaz örtüyle kaplandı. Kış döneminde kar yağışına hasret kalan vatandaşlar o anları cep telefonuyla görüntüledi. Yeşilırmak Nehri’nin kıyısında fotoğraf çektiren Ahmet Özkalay, "Eskiler ‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır’ derlerdi. Çiçekler ise kara yakalandı" dedi. Kar yağışına hasret kaldıklarını anlatan Yusuf Macit, "Şubat ayında il merkezine çok yağmamıştı. Nasip Mart ayınaymış. Çok da güzel görünüyor" diye konuştu. Kurak geçen dönemde yağışla birlikte çiftçilerin yüzünün güleceğini söyleyen Cemal Kaya ise peşinden gelecek muhtemel bir aşırı soğuğun ise meyve ağaçlarına zarar vermesinden endişe duyduğunu belirtti.