Amasya’da mesleki ve teknik eğitim tanıtım etkinliği düzenlendi. Şehirdeki mesleki ve teknik eğitim veren liseler, alanlarıyla ilgili faaliyetlere yönelik ortaokul öğrencileri ile velilerine yönelik bilgi paylaşımında bulundu.

Sektörel iş birlikleriyle mesleki eğitime erişim ile kaliteyi artırmak, öğrencilerin hayata ve istihdama hazırlanmalarını sağlamak amacıyla uygulanan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi çerçevesindeki etkinlik Yavuz Selim Meydanında gerçekleştirildi.

Katıldığı etkinlikte stantları dolaşıp bilgiler alan Amasya Valisi Önder Bakan, bu okullarda yetiştirilen gençlerin mesleki ve teknik anlamda aldıkları eğitimlerle ülkenin nitelikli işgücünün karşılanmasına katkı sağlayacağını söyledi.