Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesi merkezli 4.4 ve 4.2 büyüklüğündeki depremlerin peşinden Gümüşhacıköy ile Hamamözü ilçelerinde yarım gün süreyle eğitime ara verildiği öğrenildi.

AFAD verilerine göre saat 12.23’te 4.4 ve saat 12.26’da 4.2 büyüklüğünde merkez üssü Gümüşhacıköy olan iki depremin peşinden Amasya Valiliği, yapılan saha taramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını açıklamıştı.

Depremler üzerine Gümüşhacıköy ile Hamamözü ilçelerinde yarım gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.