Amasya Valisi Önder Bakan, Başyurt Yaylası mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin, "Yangının çevreye yayılması engellenecek şekilde kontrolleri sağlandı" dedi.

Kızılkışlacık köyü Başyurt Yaylası mevkiinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına karadan ve havadan ekipler müdahale etti. Yangın bölgesine AFAD, orman, itfaiye, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için 1 helikopter, 15 arazöz ve 190 personel görev aldı.

Amasya Valisi Önder Bakan, İHA’ya yaptığı açıklamada, yangının büyük miktarı çalılık ve kayalıkların bulunduğu bölgede gerçekleştiğini belirtti. Bakan, "Yangın kontrollü bir şekilde takip ediliyor. Ulaşılamaz olan noktalarda ve yoğun kayalık bölgede kontrollü şekilde devam ediyor. Lakin çevreye yayılması engellenecek şekilde kontrolleri sağlandı" ifadelerini kullandı.