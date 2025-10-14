Bartın’ın Amasra ilçesinde TTK’ya ait maden cağında 3 yıl önce meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 43 madenci için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen faciada hayatını kaybeden 43 madenci için patlamanın yaşandığı ocak başında anma programı düzenlendi. Madencilerin yer altındaki ocaklara nakledildikleri servis kuyusunun önünde gerçekleşen anma töreni Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Amasra Belediye Başkan Vekili İslam Nuri Çil, askeri erkan, il ve Amasra ilçe protokolü, sendikacılar ve madenciler katıldı.

Grizu patlamasında hayatını kaybeden işçilerin isimlerinin yer aldığı madenci anıtı önündeki yere sıralanan baretlere karanfil bırakıldı. Program, ölen madenciler anısına Kur’an-ı Kerim okunup, dualar edildi. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, mesaileri öncesinde anma programına katılan maden işçileri ile sohbet etti. O gün yaşananları madencilerin ağızlarından tekrar dinleyen Vali Arslan, "3 yıl önce büyük bir acı yaşadık. Tekrar yaşamamak için, biz devlet olarak gereken tedbirleri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Sizler de alınması gereken bireysel tedbirleri alın, iş güvenliği kurallarına mutlaka riayet edin. Sağlıklı bir şekilde maden ocaklarına girin ve çıkın" diye konuştu.

Madenciler, facia gününü tekrar hatırlayarak, duygusal anlar yaşadı.