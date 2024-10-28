Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin başlangıç evre Alzheimer hastaları için açtığı Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi’nden yararlanan yaş almışlar ve aileleri, Cumhuriyet’in 101. yıl dönümünü kutladı. Alzheimer hastaları, hazırlanan Türk bayrağı çalışmalarını boyadı.

Sağlık İşleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi’nden yararlanan yaş almışlar ve aileleri, Cumhuriyet’in 101. yıl dönümünü sahilde kutladı. Sahilde güzel havanın tadını çıkararak hep birlikte yemek yiyen Alzheimer hastaları, ardından hazırladıkları Türk bayrakları çizimlerini boyadı. Sağlık İşleri Dairesi’nde görev yapan Gerontolog Cihan Tanrıverdi ve Uzman Klinik Psikolog Yücel Şavklı da ailelere hastalığın seyri ve yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirmede bulundu.

"Etkinliklerimize devam edeceğiz"

Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Burcu Yalta Özgür, Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi’nden hizmet alan hastalar ve yakınlarıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yaşını birlikte kutladıklarını belirterek, "Bu etkinliğimizde hastalarımız günün anlamına uygun çalışmalar yaparken, merkezimizde görev alan psikolog ve gerontolog arkadaşımız da hasta yakınlarına hastalığın seyriyle ilgili, yaşayabilecekleri zorluklarla alakalı bilgilendirme yaptı. Bugün de hem hastalarımızın hem de hasta yakınlarının birlikte sosyalleşebildikleri bir ortam oluşturduk. Bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz" dedi.

"Hasta yakınlarının sürece dahil olması çok önemli"

Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi’nde görev yapan Uzman Klinik Psikolog Yücel Şavklı, Alzheimer hastalığında hasta yakınlarının sürece dahil olması ve bilgilenmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Açık alanda gerçekleştirdiğimiz etkinlikte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini de birleştirerek güzel bir program planladık. Aktivitelerimizle yaşlılarımızın hem dikkat ve motor becerilerini düzenlerken, aynı zamanda yakınlarıyla da özel bir program gerçekleştirdik. Çünkü bakım veren kişiler, hastalığın ilerleyişi ve seyrine tam olarak vakıf olamayabiliyorlar. Karşılaşabilecekleri sorunları tahmin edip hazırlıklı olamayabiliyorlar. Bunlarla ilgili bir program içeriği düzenledik" diye konuştu.