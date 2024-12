Zonguldak Barosu Engelli Hakları Komisyonu Başkanı Av. Büşra Altun, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir açıklama yaparak, engelli bireylerin hakları ve toplumsal katılımı konusundaki farkındalığın önemine dikkat çekti.

Baroya ait toplantı salonunda açıklamada bulunan Altun’a Baro Başkanı Av. Türker Kapkaç ve avukatlar da eşlik etti. Birleşmiş Milletler tarafından her yıl farklı bir tema belirlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün bu yılki temasının “Kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek için engelli bireylerin liderliğini güçlendirmek” olarak açıklandığını ifade eden Altun, bu temanın önemini vurgulayarak, “Kendileri ile ilgili karar alma süreçlerinde onlara yer verilmesi, yalnızca temsil edilmekle yetinilmeyip gerçek katılımlarının sağlanması gerekmektedir. Engelli bireyler arasında sıkça dile getirilen ‘Biz olmadan bizim için asla’ sözü doğrultusunda hareket edilmelidir” dedi.

“Engelli hakları insan haklarıdır”

Av. Büşra Altun, engelli bireylerin toplumsal yaşamda etkin rol oynamalarının yalnızca bir günle sınırlı olmaması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Engelli bireylerin günlük yaşantılarını bağımsız şekilde sürdürebilmeleri adına devlet kurumlarına, sivil toplum örgütlerine ve tüzel kişiliklere önemli görevler düşmektedir. İnsan hakları, eşitlik ve özgürlük kavramlarının herkesi kapsaması gerekir. Bir kişinin dahi hakkının ihlal edildiği yerde insan haklarından söz edilemez.”

“Herkes birer engelli adayıdır”

Altun, toplumda engelli bireylere yönelik dışlayıcı tutumlardan kaçınılması gerektiğini vurgulayarak, “İnsan hakları, eşitlik ve özgürlük kavramlarının herkesi kapsaması için insanı oluşturan farklılıklardan arınmalı ve ötekileştirmeden kaçınılmalıdır. Bir kişinin dahi hakkının ihlal edildiği yerde insan haklarından söz edilemez. Bu nedenle engelli bireylerin yaşamını her alanda kolaylaştırmak, onları her gün anlamak insanlığa karşı herkeste olması gereken bir bilinçtir. Herkesin birer engelli adayı olduğunu ve engelli bireylerin maruz bırakıldığı dışlayıcı tutumlardan uzak durulması gerektiğini önemle vurguluyoruz. Zonguldak Barosu ve Zonguldak Barosu Engelli Hakları Komisyonu olarak, her bir engelli bireyin yanında olduğumuzu hatırlatıyor ve aktif olarak varlığımızı hissettireceğimizin sözünü veriyoruz” ifadelerine yer verdi.