Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde "Orman Benim" kampanyası coşkuyla gerçekleştirildi.

İlçe mesire alanında düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Ekrem Güdek, Belediye Başkanı Hikmet Tunç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, Şube Müdürü Uğur Alıç, kurum amirleri, siyasi parti ilçe temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik çerçevesinde ilçe mesire alanında çevre temizliği yapılarak doğa sevgisi ve çevre bilincine vurgu yapıldı. Etkinlik boyunca öğrenciler ve katılımcılar çevre temizliği yaparken doğaya sahip çıkmanın önemini bir kez daha vurguladılar.