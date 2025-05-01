Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce dijital güvenlik, bağımlılıkla mücadele ve aile-okul iş birliğini güçlendirmeye yönelik okul aile birliği üyelerine özel farkındalık semineri gerçekleştirildi.

Çocukların güvenli, sağlıklı ve bilinçli bir eğitim ortamında yetişmelerini sağlamak amacıyla koruyucu ve önleyici hizmetlerin yaygınlaştırılmasını hedefleyen bir vizyon doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mustafa Kemal Ortaokulu Konferans Salonu’nda seminer düzenledi. Rehber Öğretmen Ayşenur Osal, seminerde okul aile birliği üyelerine ebeveynlerin dijital ortamda karşılaşabilecekleri riskler hakkında bilgiler verdi. Osal, özellikle siber zorbalıkla mücadele ve bağımlılıktan koruyucu yaklaşımlar üzerinde durdu.