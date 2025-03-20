TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta cumartesi günü Altay ile İzmir derbisinde karşılaşacak Altınordu’da futbolcular iddialı açıklamalarda bulunarak maçı kazanmak istediklerini ifade ettiler.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 22 Mart Cumartesi günü Altay ile Altınordu, İzmir derbisi kapsamında karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 14.00’te başlayacak. Karşılaşma öncesinde Altınordulu oyunculardan Koray Dağ ile Mete Yıldız önemli açıklamalarda bulundu.

Başarılı futbolcu Koray Dağ, geçen hafta Batman Petrol Spor önünde çok pozisyona girmelerine rağmen gol atamadıklarını hatırlatarak, "O maçta çok iyi mücadele ettik, pozisyonlara girdik fakat bir türlü gol atamadık. Önümüzde Altay ile oynayacağımız bir derbi maçı var. İnşallah o maçta ilk golümü de bulurum ve maçı kazanırız" dedi.

Altınordu’nun tecrübeli oyuncularından Mete Yıldız da cumartesi günü Altay ile oynayacağımız derbi ile ilgili olarak kulüp televizyonuna şunları söyledi:

"Önümüzde bir İzmir derbisi var. Bu da zor bir maç olacak. Onların da küme düşmeme mücadelesi var. Bizim için her türlü zorlu bir deplasman olacak. Biz de 3 puan alıp Play-off mücadelemize devam etmek istiyoruz."