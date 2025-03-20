Samsun’un Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi (PAYMER), Ramazan Bayramı’na özel olarak hazırlandı.

Atakum Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak için harekete geçti. Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel’in çalışmalarına hız kazandırdığı PAYMER, Belediye Hizmet Binasının arkasında bulunan mağazasını bayrama özel konseptiyle vatandaşların hizmetine sundu. Mağazada ayakkabı, çanta, gömlek, ceket, bluz gibi her renkten ve modelden giyim eşyası yer alıyor. Zengin konseptli mağazadan bayramlık ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, mağazaya gelerek hizmetten faydalanabilecekler. Paylaşım Merkezi, hayırsever vatandaşların giyimden, oyuncağa ve ev eşyasına bağışlarını, ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşturuyor. Belediye ekipleri tarafından özenle temizlenip tasnif edilen malzemeler ardından mağaza reyonlarına yerleştiriliyor. PAYMER ana mağazanın yanı sıra gezici mağazası aracılığıyla dayanışmayı Atakum’un dört bir yanına taşıyor.

Başkan Serhat Türkel, yapılan hizmet hakkında, "Ramazan Bayramı’nda, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla bayram yapabilmeleri için ara vermeden çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bayramı bayram yapan değerleri, yüzlerinde gülümsemeyle yürekten yaşamaları en büyük temennimiz. Atakum Belediyesi olarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmaya öncelik veriyoruz. Atakum’u herkese eşit fırsatlar sunan bir kent haline getirmek için birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımızla canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Tüm halkımıza yüzlerin güldüğü, gönüllerin alındığı, sağlıklı ve huzurlu bir Ramazan Bayramı diliyorum" dedi.