Kayseri’de sarraflık yapan Murat Polat, geçen yıldan beri moda olan gurmet bilekliklerin 2025’te de modasını sürdürerek tercih edildiğini söyleyerek, "Altın bileklik de olsa her zaman bir yatırım" dedi.

Altının 2025’e hızlı giriş yaptığını söyleyen Murat Polat, "Altın, 2025’e hızlı bir giriş yaptı diyebiliriz. 2024’te yine yükselişine devam etti ama 2025 itibariyle hızını kesmedi. Çeyrek altın bundan 1 ay önce yaklaşık 4 bin 900-5 bin TL seviyelerinde iken şu an 5 bin 300-5 bin 400 TL seviyelerine çıktı. Bundan sonraki süreç için de yükseliş devam edecek. Yatırımcısına her zaman altını tavsiye ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Yıl sonu öngörümüz yüzde 50 ile 70 oranda yine bir yükseliş bekliyoruz altın için" dedi.

Polat, altının her şekilde yatırım olduğunu söyleyerek, "2024’ten gelen ve hala devam etmekte olan gurmet bileklik dediklerimiz yani bayanların severek kullanacağı, günlük yaşamda bileklerinden hiç çıkarmadan kullanabileceği gurmet bileklikler moda. Bunların yanında telkari bileklikleri de tavsiye ediyoruz. Aynı şekilde ataç olan bileklikler bu sene bayanların tercihi. Yatırım için tabi yine altını kesinlikle almayı tavsiye ediyoruz ama yani her şeyin yatırım olmadığını yani bütçenin ve paranın da kullanılıp taka amaçlı bileklik, kolye ve zinciri de değerlendirebiliriz tabi. Satışları güzel memnunuz müşterilerimizden. Altın, bileklik de olsa kolye de olsa yine her zaman için bir yatırım. Kısa bir dönemde bozdurmazlarsa geri dönüşümde her zaman artıyla, karla zarar etmeden kullanıp da tekrar bozdurmak istediklerinde para kazanacakları bir maden" ifadelerini kullandı.