Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘Onursal Nişan’a layık görülen Saadet Işıl Aksoy’un başrolünü üstlendiği ‘Confidente’ (Sırdaş) filmi, Berlin Film Festivali’nde dünya prömiyerini yaptı.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ilk kez kendisine takdim edilen ‘Onursal Nişanı’ taşıyan Saadet Işıl Aksoy’un başrolünde oynadığı ‘Confidente’ (Sırdaş) filmi Berlin Film Festivali’nde dünya prömiyerini yaptı. Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti’nin yönettiği Türkiye-Fransa-Lüksemburg ortak yapımı film, 1990’lı yıllarda 900’lü hatlarda çalışan bir kadının gizemli bir telefon görüşmesiyle değişen hayatını konu alıyor. Aksoy’un canlandırdığı Arzu karakterinin genç bir adamın telefonla enkaz altında kaldığını söylemesi ve yardım istemesiyle gelişen olayları işleyen filmde Erkan Kolçak Köstendil, Muhammet Uzuner, Nilgün Türksever, İlber Uygar Kaboğlu, Osman Alkaş ve Elit Andaç Çam da rol alıyor.

Filmin Fransa’da vizyona gireceğini ve Paris’te gala yapılacağını belirten Saadet Işıl Aksoy, uluslararası film festivallerinin kariyerinin en başından itibaren kendisi için çok önemli olduğunu vurguladı.

Altin Portakal’da farkındalık vurgusu

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ev sahibi sanatçısı olan Saadet Işıl Aksoy, festivalin geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ödül töreninde festivalin ‘Onursal Nişanı’na layık görüldükten sonra ödülle ilgili farkındalık vurgusu yaparak, 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ev sahibi sanatçısı olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu aktarmıştı. Aksoy, "Festival için özel olarak tasarlanmış bu değerli nişanı, özgür bir sinemanın sembolü olarak gelecek yılki sanatçı arkadaşıma yine bu sahnede devredene kadar onurla taşıyacağım" demişti.

Altın Portakal için geri sayım başladı

Türkiye’nin en köklü sinema etkinliklerinden Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin 2025 yılı hazırlıkları da başladı. Festival, 24 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festival, Türk ve dünya sinemasının seçkin örneklerini seyirciyle buluştururken, sağladığı fonlarla film üretimini desteklemeye ve sektörün güncel sorunlarına kalıcı çözümler üretmeye devam edecek. Antalyalılar ve festival seyircileri, bir hafta boyunca beyazperdenin büyüsüne kapılırken, ünlü sinemacılarla söyleşi fırsatı yakalayacak. Antalya Film Forum kapsamında sektör profesyonelleri fikir alışverişinde bulunacak ve projelerini geliştirme fırsatı bulacak. Dünyanın dört bir yanından gelen sinemacılar da Türk sinemasını daha yakından tanıma imkânı elde edecek.