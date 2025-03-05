Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin Mahmutlar Mahallesi’nde gerçekleştirdiği denetimler sırasında, hijyen kurallarına uymadan yemek imalatı yaptığı tespit edilen ruhsatsız işletme mühürlendi. İşletmede bulunan bozulmuş et ürünleri ve yemekler imha edilirken, yasal işlem başlatıldı.

Bozuk etler imha edildi

Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdikleri kontrollerde, Mahmutlar Mahallesi’nde faaliyet göstererek yemek imal eden işletmede hijyen kurallarına uyulmadığını tespit edildi. Yapılan incelemelerde, ruhsatsız işyerinde bozulmuş et ürünleri bulundu. Hijyenik olmayan bir ortamda üretilen yemekler ve etler, ekipler tarafından imha edildi.

Yasal işlem başlatıldı

İşletme hakkında gerekli yasal işlemler başlatılırken işyeri, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal, denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir işletmeye asla taviz verilmeyeceğini vurguladı. Uzunsakal ayrıca, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerin titizlikle sürdürüleceğini ifade etti.