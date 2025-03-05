Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Kültür Takvimi çerçevesinde Akyazı SGM’de Kent Orkestrası ile düzenlediği tasavvuf konseri huzur dolu, harika bir geceye imza atarak çocukları Seçkin Bayramoğlu’nun gölge oyunuyla kahkahaya boğdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl Ramazan’ın hazzını yaşattığı Ramazan Kültür Takvimi, keyifli etkinliklere sahne oluyor. Takvimin son programı Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) düzenlenen iki güzel etkinlikle gerçekleşti. Kent Orkestrasının Ramazan ayına özel besteleriyle başlayan gece, Seçkin Bayramoğlu’nun Hacivat-karagöz gösterisiyle harika bir final yaptı. Orkestranın icra ettiği tasavvuf eserleri, dinleyicilerin kulaklarının pasını sildi, enstrümanların eşlik ettiği ilahiler ise manevi atmosferde yolculuğa çıkardı. Tiyatro sanatçısı Seçkin Bayramoğlu, konser sonrasında Karagöz ve Hacivat’ı sahneye taşıdı. Esprili diyalogları ve eğlenceli anlatımıyla özellikle çocukları kahkahaya boğan oyun, büyük beğeni kazandı.