Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, memur çalışma arkadaşlarına yönelik önemli bir sözleşmeye imza attı. Tüm-Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, Balıkesir’deki birçok belediyeyi ziyaret ettiklerini ve hazırlanan sözleşmeleri incelediklerinde Altıeylül Belediyesi’nin en iyi noktada olduğunu belirtti. Bozkurt, "Zamanında bizler gibi yıllarca sendikacılık yapmış, çalışanın hakkını savunan bir belediye başkanının olması bizi çok mutlu etti. Kendisine çalışan arkadaşlarına verdiği değer için teşekkür ediyorum" diyerek Başkan Şehirli’yi övdü.

Memurların yüzünü güldürecek düzenlemeler

Başkan Şehirli, yıllarca sendikacılık yapmış biri olarak, hem isteyen hem veren taraf olmanın gerekliliğine dikkat çekti. "Ben geldiğim günden beri çalışanın ekmeğini aşını nasıl büyütürüz diye her fırsatta dile getiriyorum. Bu gün Tüm-Bel-Sen ile imzaladığımız sözleşme kapsamında, sosyal denge tazminatında aylık tavan tutarının yüzde 120’sini karşılayarak önemli bir artış sağlıyoruz. Ayrıca, Ramazan Bayramı’nda 10 bin TL, Kurban Bayramı’nda 15 bin TL, Cumhuriyet Bayramı’nda ise 10 bin TL ikramiye vereceğiz. Yakacak yardımı olarak da net 10 bin TL ödeme yapılacak. Toplamda 45 bin TL’lik bir ikramiye hesaplarınıza yatırılacaktır. Çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Sözleşme imza törenine Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Birim Müdürleri ve Tüm-Bel-Sen MYK Üyesi Mehmet Aslan, Şube Başkanları İlker Omar Demiray, Mümin Kemancı ve Bülent Barın da katıldı.