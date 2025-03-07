Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gabar’da 3 binin aşkın istihdam, 95 kuyuda ise günlük 78 bin varil petrol üretildiğini açıkladı.
ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından Gabar’da üretilen petrole ilişkin şu açıklamalarda bulundu;
“Dün Karanlıktı, Bugün Aydınlık,
Dün Yas Vardı, Bugün Umut!
Gabar’da yanan bu ateş, terörsüz Türkiye’nin, güçlü yarınların ve enerji bağımsızlığının sembolü.
3 bini aşkın istihdam
95 kuyuda günlük 78 bin varil petrol üretimi
Türkiye’nin enerjide bağımsızlık yolculuğunda dev bir adım.”
Kaynak: İGF