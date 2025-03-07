Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gabar’da 3 binin aşkın istihdam, 95 kuyuda ise günlük 78 bin varil petrol üretildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından Gabar’da üretilen petrole ilişkin şu açıklamalarda bulundu;

“Dün Karanlıktı, Bugün Aydınlık,

Dün Yas Vardı, Bugün Umut!

Gabar’da yanan bu ateş, terörsüz Türkiye’nin, güçlü yarınların ve enerji bağımsızlığının sembolü.

3 bini aşkın istihdam

95 kuyuda günlük 78 bin varil petrol üretimi

Türkiye’nin enerjide bağımsızlık yolculuğunda dev bir adım.”