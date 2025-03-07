Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Serdivan’da gerçekleştirdiği mehter konseriyle Ramazan’ın maneviyatına coşku kattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı Kültür Takvimi çerçevesinde gerçekleştirdiği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Programların sonuncusu ise Serdivan Kültür Merkezi’nde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın Ramazan’a coşku kattığı bir konser oldu. Osmanlı’nın ve İslam tarihinin unutulmaz marşlarını, kahramanlık ezgilerini ve dini temalı besteleri icra eden orkestra, dinleyenleri tarihte yolculuğa çıkardı.