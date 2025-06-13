Erbaa Belediyesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı ile Erek Caddesini birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nin yenilenmesi için çalışmalara başladı.

Erbaa Belediyesi Erek Caddesi’nden Dr. Devlet Bahçeli Bulvarına kadar olan 1 kilometrelik Kazım Karabekir Caddesini yenilemek için çalışmalara başladı. Daha önce yapımı tamamlanan Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı ile bağlanarak alternatif hastane yolu olarak planlanan caddede kaldırım, refüj düzenleme, otopark, altyapı, aydınlatma ve kesitin kurtardığı noktalarda bisiklet yolu çalışması yapılacak.

"Bu güzergahı hastane yolu olarak kullanmak istiyoruz"

Yeni hastaneye alternatif bağlantı yolu olarak planladıkları Kazım Karabekir’de çalışmalara başladıklarını ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl "Biz hemşerilerimizin bu yolu hastane yolu olarak kullanmasını istiyoruz. D-100 tehlikeli. Buraya kavşak açtık. Sanayinin üstüne yeni yol açtık. Burayı o sebeple hastaneye bağladık. Burada otobüs yok, kamyon yok, TIR yok. D-100 de öyle değil. Burada çalışmalar başladı artık. Bundan sonra ekip burada. Hem duvarları yapılacak. Hem kaldırımı hem otoparkı, kesitin kurtardığı yerlerde bisiklet yolu hepsini planlıyoruz" dedi.