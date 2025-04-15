Kayseri 2. Amatör Küme B Grubu’nda ligin 5. haftasında Alsancakspor, ilk yarısını 3-1 geride kapattığı karşılaşmada rakibi Yahyalı Gençlerbirliği’ni 4-3 mağlup etti.
Stat: Yahyalı İlçe stadı
Hakemler: Berkcan Kalkan, Furkan Emre Arslan, Mustafa Öztürk
Yahyalı Gençlerbirliği: Çağrı Sarıgül, M. Furkan Öztürk, İsa Erdem Uzun (Hasan Hüseyin Akkuş dk. 70), Enes Seyis, Ömer Faruk Akburak, Soner Özkan, Volkan Kemal Sarıgül (Koray dk. 65), Emrah Kaplangiray, Sami Seyis, Mustafa Özkan (Fatih Biçici dk. 80), Hakan Firez
Alsancakspor: Ali Çiftçi, M.Ali Balkan, Eren Erdal Tarcan, M.Can Köse, Onur Kaan Ünal, Mehmet Teğmen (İbrahim Önat dk. 70), M.Ali Akkaş, Sezgin Lama, Tunahan Kumru (Emirhan Çelik dk. 64), Ramazan Özön, M.Emin Mert
Goller: Sami Seyis (dk. 23), Hakan Firez (dk. 38), Emrah Kaplangiray (dk. 43) (Yahyalı Gençlerbirliği), Eren Erdal Tarcan (dk. 32, dk. 76), Sezgin Lama (dk. 49, dk. 87) (Alsancakspor)