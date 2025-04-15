Akbank, girişimci ve işletme sahibi kadınların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve işlerini büyütmelerine destek olmak amacıyla Kadın KOBİ Paketi’ni yeniledi. Yeni hizmet paketi, finansal kapsayıcılığı artıran ürün ve çözümlerin yanı sıra mentörlük ve eğitim programlarını da içeriyor.

Akbank, işletme sahibi ve girişimci kadınların değişen ihtiyaçlarına yanıt sunmak hedefiyle Kadın KOBİ Paketi’ni yeniledi. Güçlenen hizmet paketiyle banka finansmana erişimi kolaylaştıran, mentörlük ve eğitim fırsatları sunan kapsamlı çözümlerini devreye aldı.

Kadın KOBİ’lerin ekonomide daha etkin rol alabilmesi için finansmana erişimin ve finans dışı desteklerin kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, "Girişimcilikte kadınların yer alması kalkınmanın ve refahın temel dinamiklerinden biri. Türkiye’de kadın girişimcilik oranının yüzde 17’ye yükselmesi ve kadınların iş gücüne katılma oranının yüzde 31’e çıkması bu alandaki büyük dönüşümün göstergesi. Bu bilinçle yenilediğimiz Kadın KOBİ Paketi kapsamında yalnızca finansal çözümler sunmakla kalmıyor, mentörlük ve eğitim programlarımızla da girişimci kadınlarımızı ihtiyaç duydukları her alanda destekliyoruz. 2022’den bu yana kadın KOBİ müşterilerimize özel sunduğumuz çözümlerle sağlanan finansman tutarını tam 7 kat artırırken, müşteri sayımızı iki katına çıkardık. Ayrıca, uluslararası finans kuruluşlarından sağladığımız 238 milyon dolarlık kaynak ile girişimci kadınların işlerini büyütmelerine destek sağladık. Akbank’ın kadın girişimciliğine olan güçlü desteği, sektör genelinde de dikkat çekici bir fark oluşturuyor. Türkiye Bankalar Birliği’nin verilerine göre Aralık 2023 - Eylül 2024 döneminde sektör genelinde girişimci kadınlara yönelik krediler yüzde 26 büyürken, Akbank olarak biz bu oranı yüzde 50’ye taşıdık. Girişimci kadınları desteklemeye yönelik kararlılığımızla onların işlerini büyütmelerine, sürdürülebilir başarılar elde etmelerine ve ekonomiye daha güçlü katkı sağlamalarına yardımcı olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre; Akbank, finansal kapsayıcılık alanındaki öncü rolünü sürdürmeyi ve ekosistemde kadınların varlığını ve liderliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda, yenilenen Kadın KOBİ Paketi ile uygun maliyetli krediler ve ihracattan e-ticarete her alanda gelişime olanak sunan finansal hizmetlerle birlikte, kadın girişimcilerin rekabet gücünü artırmalarını sağlayacak mentörlük ve eğitim fırsatlarını da sunuyor.

İşletme ve yatırım giderlerine özel kredi

Yenilenen Akbank Kadın KOBİ Paketi’nde işletme ve yatırım giderleri için finansmana erişim ihtiyacı olan kadın KOBİ’lere yönelik Kadın KOBİ Kredisi yer alıyor. 10 milyon TL’ye kadar kredi imkânı sunulan bu destek, 60 aya varan vadelerle girişimci kadınların uzun vadeli finansman ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

İhracatta özel finansman desteği

Akbank Kadın KOBİ Paketi kapsamında sunulan İGE-Akbank İhracatta Kadını Destekleme Kredisi, ihracat yapan veya ihracata yönelik mal üreten kadın KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırıyor. Bu kredi kapsamında girişimci kadınlara 7,5 milyon TL’ye kadar finansman sağlanırken, 36 aya varan vade ve yüzde 80 kefalet oranı ile sunuluyor.

Girişimci kadınlar ücretsiz mentörlük desteği

Akbank ve TurkishWIN iş birliğinde yürütülen BinYaprak Kadın Girişimci Mentörlük Programı, girişimci kadınlara 6 ay boyunca bire bir ücretsiz mentörlük imkânı sunuyor. Bu program kapsamında, katılımcılar iş dünyasında deneyimli mentörlerle bir araya gelerek işlerini geliştirme, pazarlama ve yönetim stratejileri konusunda yol haritası oluşturma fırsatı yakalıyor.

"Binyaprak Kadın Girişimci Mentörlük Programı" ile bugüne kadar 200 girişimci kadın mentörlük desteği aldı. Ayrıca Akbank, Dönüşüm Akademisi Kadın Paneli ile Anadolu illerinde e-ticaret ve ihracata yönelik eğitimler sundu. Bu çalışmalarla Akbank UNEP FI ve UN Women 2024 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu’nda yer alan tek Türk bankası olduğu belirtildi ve bu alandaki çalışmalar da bu Grup tarafından geliştirilen rehberde iyi uygulama örneği olarak gösterildi.