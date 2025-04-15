Dünyada 100 bin kişide 1 görülen anatomiyle iç organları ters dünyaya gelen Yiğithan Say, zorluk ve riskler barından tüp mide ameliyatıyla fazla kilolarından kurtuldu. İç organlarının ters yerleşimiyle gerçekleştirilen ameliyatı başarıyla gerçekleştiren Denizli Özel Egekent Hastanesi Obezite Cerrahı Op. Dr. İbrahim Ekiz, tıp literatürüne giren 30 vakadan birisine imza attı.

Denizli’de yaşayan 29 yaşındaki Yiğithan Say, doğuştan gelen "situs inversus totalis" adı verilen çok nadir bir anatomik farklılıkla dünyaya geldi. İç organların ayna görüntüsü gibi ters yerleşimli olmasına neden olan bu durum, her 100 bin kişiden yalnızca birinde görülüyor. Say’ın sağda olması gereken karaciğeri ve safra kesesi solda; solda olması gereken kalp, mide ve dalak ise sağda yer alıyor. Fazla kilolarından kurtulmak isteyen ancak biyolojik yapısı nedeniyle ameliyat olmaya korkan Say’ın zorluk ve riskler taşıyan tüp mide ameliyatı, deneyimli Obezite Cerrahı Op. Dr. İbrahim Ekiz tarafından gerçekleştirildi. Bu zorluğu başarıyla aşarak ameliyatı komplikasyonsuz bir şekilde tamamlayan Dr. Ekiz, dünya tıp literatüründe yer alan 30 vakadan biri olan hastasını sağlığına kavuşturdu.

Dünyadaki 30 kişiden birisi oldu

Situs inversus durumunun, cerrahi müdahalelerde özellikle laparoskopik işlemlerde önemli zorluklar oluşturduğunu belirten Obezite Cerrahı Op. Dr. İbrahim Ekiz, vakaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yiğithan dünya geleninde 100 bin kişide 1 görülen bir duruma sahip yani tüm organları ayna görüntüsünde tam ters yerde. Obezite ameliyatları sık yaptığımız, hastanemizde hemen her gün 6-7 vaka gerçekleştirdiğimi bir durum ama Yiğithan benim ilk deneyimim oldu. Tamamen organları ter olan bir kişiye yapılan obezite cerrahisi olarak, dünyada literatüründe 30’a yakın hasta bildirilmiş. Situs inversus hastalarında cerrahi müdahaleler, klasik anatomiden tamamen farklı bir bakış açısı gerektiriyor. Laparoskopik girişimler için her adımın önceden iki kez planlanması gerekiyor. Ancak doğru ekip ve donanımla bu tarz özel durumları başarıyla yönetmek mümkün" dedi.

Situs inversuslu hastalarda yapılan bariatrik cerrahilerin dünya genelinde sayılı merkezlerde gerçekleştirildiğine işaret eden Op. Dr. İbrahim Ekiz, Türkiye’de bu tür vakaların azlığı nedeniyle gerçekleştirilen ameliyatın daha da dikkat çekici olduğu vurguladı.

"Daha az yiyip, aynı hazzı alabiliyorum"

Organlarının ters bölgede bulunduğunu bebekken öğrendiğini ifade eden Yiğithan Say ise, "29 yıldır bu şekilde hayatıma devam ediyorum. Çocukken ilk duyduğumda konuyu idrak edememiştim ve sonrasında durumun ne kadar olduğunu anladım. Fakat hiçbir engel ve kısıtlama olmadan hayatımı normal insanlar gibi sürdürüyorum. Diğer insanlardan tek farkım, organların ters. Situs inversus totalis tanım nedeniyle birçok hastane ameliyatımı gerçekleştirmekte tereddüt etti. Ancak Op. Dr. İbrahim Ekiz bana deneyimiyle güven verdi ve başarılı bir operasyon geçirdim. Ameliyattan sonra hiç ağrı veya sızı yoktu. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Ameliyattan sonra beslenme alışkanlıklarım bir süreliğine değişti. Sıvı diyeti, sıvı dönemi ve katıya geçiş olmak üzere 3 aşamalı bir beslenme programı uyguladım. Şu an yavaş yaş eski beslenme alışkanlıklarıma dönmeye başlıyorum. Eskiye göre daha az yiyorum ama doygunluk hissim yerinde ve yemeklerden aynı hazzı alabiliyorum" şeklinde konuştu.