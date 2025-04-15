İzmir’in Konak ilçesinde Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleşen çalışmalarda, hırsızlık suçlarından aranan 2 zanlı kıskıvrak yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.Y. ve yine aynı suçtan 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.T. yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.