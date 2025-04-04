Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucu lideri merhum Başbuğ Alparslan Türkeş’in vefat yıl dönümü dolayısıyla Balıkesir’in Edremit ilçesinde lokma ve pilav hayrı gerçekleştirildi.
Edremit Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, MHP Edremit İlçe Başkanı Gökhan Selcan, Ülkü Ocakları Başkanı Akın Sarıcan, KAÇEP Başkanı Aliye Yöndem, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Rıfat Ertaş, Anahtar Parti İlçe Başkanı Oğuzhan Kaçıcı ve partilerin yönetim kurulu üyeleri de programa katıldı.
Program kapsamında Başbuğ Alparslan Türkeş’in ruhuna dualar okunarak vatandaşlara lokma ve pilav ikram edildi.
Kaynak: İHA