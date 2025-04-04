Karabük’te 3-5 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Yaşayan Miras Listesi Festivali’nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültürel Miras Taşıyıcısı ünvanını alan ustalar unutulmaya yüz tutmuş meslekleri tanıtarak gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

Karabük’te 3 Nisan etkinlikleri çerçevesinde Yaşayan Miras Listesi Festivali’nin açılışı dün yapıldı. Geleneksel el sanatları ve sanatçıların desteklenmesi, yaşatılması ve gelecek kuşaklara taşınması amacıyla hazırlanan festivalde cam üfleme, bitkisel örücülük, ahşap basmacılık/yazmacılık, geleneksel okçuluk, filografi, telkâri, baston/asa yapımı, mücevher sadekarlığı, tel sarma, çini, tezhip, minyatür, naht sanatı, ipek dokuma, Tosya bıçağı, ahşap kilit yapımı, ebru, ahşap oyuncak yapımı, kukla ve deri işleme gibi el sanatlarından oluşan stantlar sergileniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültürel Miras Taşıyıcısı ünvanını alan Mardin, Edirne, Antakya, İstanbul, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Ankara, Isparta ve Bartın illerinden gelen kültürel miras taşıyıcılar unutulmaya yüz tutmuş meslekleri ile ilgili ziyaretçileri bilgilendiriyor.

Geleneksel el sanatları sanatçısı olan Aday Gürkan, festival için Mardin’den gümüş telkâri alanındaki ürünlerini getirdiğini belirterek, gelen ziyaretçilere de mesleğinin püf noktalarını gösterdiğini söyledi.

Geleneksel yay yapımında ‘Somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı’ ünvanını alan Mehmet Demir ise, "Bu mesleği gelecek kuşaklara aktarmak için böyle bir görev verdiler. Karabük’te bunun gururunu yaşıyoruz. Böyle bir festivalde gelenlere yayların yüzyıllardır nasıl yapıldığını gösteriyoruz ki bir meraklısı çıkar da bu mesleği devam ettirir gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.

Hatay’dan ipek dokumacılığı sanatçısı olarak gelen Tülay Genç, tek amacının unutulmaya yüz tutmuş mirasın unutulmamasını sağlamak olduğunu ifade etti.