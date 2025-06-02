Düzce’de 50 kadın, gastronomi kültürünün gelişimine yönelik hayata geçirilen proje ile eğitim ve sertifika alıp iş hayatına başlayacak.

Düzce Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Yerli kalkınma Hamlesi çerçevesinde "Mutfak Atölyesi Düzce Tarım Akademisinde kuruluyor" projesini hayata geçirdi. Proje çerçevesinde 50 kadın atölyede eğitim alarak, iş hayatına atılmak için sertifika alacak. Projenin Mutfak Sanatları Merkezi’ndeki açılış programına Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve ilgili kuruluş temsilcileri katıldı. Düzceli kadınların burada alacakları eğitimle 15’inin Beltur bünyesinde, 20’sinin iş kulübü bünyesinde, kalan 15’inin ise kendi işini kuracağını belirten Vali Selçuk Aslan, "Düzce zengin beşeri coğrafyası ile beşeri sosyolojisinin zenginliğinin gastronomiye olan yansıması noktasında oldukça iyi bir mutfağa sahip. Herkes annesinden büyüklerinden yemekleri öğreniyor fakat bu atölye ile birlikte bütüncül olarak Düzce mutfağını öğrenecek şeflerin aşçıların yetiştirilmesi ile bu güçlü gastronomi ticari anlamda Düzce mutfaklarına döneceğini düşünüyorum. Burada 50 kadın kardeşimiz inşallah sertifikalanacak. Burada eğitim alan 15 kadının doğrudan Beltur bünyesinde 20’sinin iş kulübü bünyesinde kalan 15’inin ise kendi iş yerlerini açma konusunda girişimleri olacağını öğrendim. Allah sertifika alacak hanım kardeşlerimizin yolunu açık etsin diyorum" şeklinde konuştu.

"Gastronomi kültürü gelişecek"

Proje ile gastronomi kültürünün gelişeceğini belirten Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Tarım akademisi dediğimiz akademide Düzce’nin tarımsal zenginliğini özellikle ata tohumunun doğal varlığını ve zenginliğine sahip çıkmak için oluşturduğumuz bir yapıdır. En son üniversitemizi de buraya dahil ederek Ziraat Fakültesinin uygulamalarını burada yapıyoruz. Tarımın önemli olduğunu ve büyük önem verdiğimizi hep söylüyorum. Bakanlık yaptığım zamanlarda tarım arazilerine organize sanayi bölgesinin kurulması için imza vermedim. Tarım önemli, gıda önemli. Düzce’deki gastronomi kültürünün gelişmesine katkı sağlayacak olan bu atölyeyi faal kılacağız. Burada insanlar yemek yapmayı öğrenecekler. Hatta biz kendilerine sertifika vermeyi düşünüyoruz" dedi.