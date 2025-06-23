Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Almanya’nın Hessen eyaletinde düzenlenen ‘Hessentag 2025 Festivali’ne katılarak uzun yıllara dayanan kardeş şehir ilişkisini pekiştirecek temaslarda bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Halk Dansları Topluluğu da festivalde yaptığı muhteşem gösteri ile Bursa’nın değerlerini Avrupa’ya taşıdı.

Almanya’nın Hessen Eyaleti tarafından düzenlenen ‘Hessentag 2025 Festivali’nde Osmangazi rüzgarları esti. Bu yıl Bad Vilbel şehrinde düzenlenen festivale katılan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, iki şehir arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerini güçlendirecek adımlar attı. Osmangazi ve Bursa'nın tanıtımının yapıldığı festivalde, Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisi de büyük ilgi gördü. Sahnede harika bir dans performansına imza atan Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, izleyicilerin beğenisini kazandı. Gösterilerin ardından Başkan Aydın, Hessen Eyalet Başkanı Boris Rhein ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki sosyal ve kültürel bağların önemine vurgu yapıldı.

Bölgede yaşayan gurbetçi Türklerin ilgi odağı olan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Kardeşlik ve dostluk ilişkilerimizi geliştirdiğimiz Almanya’daki Hessen Günleri kapsamımda Bad Vibel’de Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğumuzun gösterisinin ardından Hessen Eyalet Başkanı Boris Rhein ile bir araya geldik. Nazik ev sahipliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Almanya’nın Hessen bölgesiyle uzun yıllara dayanan kardeş şehir ilişkimizi, ortak kültürel mirasla daha da pekiştiriyoruz. Hessentag 2025 festivali kapsamında Osmangazi Halk Dansları Topluluğumuzla Bad Vilbel’de sahne alarak, Bursa’mızın değerlerini Avrupa’ya taşıdık. Sanatın ve kültürün sınırları aşan gücüyle bu anlamlı buluşmada emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.