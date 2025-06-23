Mersin Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB), ortaokul ve lise seviyesinde eğitim verecek 24 derslikli yeni bir teknik kolej için temel atma hazırlıkları başladı. Eğitim yatırımlarına hız kesmeden devam eden Mersin OSB, sanayiyle iç içe bir eğitim modeli hedefliyor.

Eğitim yatırımlarına büyük önem veren Mersin Organize Sanayi Bölgesi, bünyesine bir eğitim kurumu daha kazandırıyor. OSB 2. Genişleme Alanında inşa edilecek olan 24 derslikli teknik kolej, hem ortaokul hem de lise düzeyindeki öğrencilere aynı bina içerisinde eğitim imkânı sunacak.

Mersin OSB Başkanı Sabri Tekli, eğitimin bölge sanayisinin gelişiminde kilit rol oynadığını vurguladı. Eğitim yatırımlarının sadece bireylerin değil, aynı zamanda ülkenin kalkınmasında da büyük öneme sahip olduğunu belirten Tekli, "Sanayi sektöründe kalifiye elemana duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Bugünün öğrencileri yarının mühendisleri, teknisyenleri, yöneticileri olacak" dedi.

"Ülkemizin geleceği eğitimle şekillenecek"

Mesleki ve teknik eğitime özel önem verdiklerini ifade eden Başkan Tekli, "Kurduğumuz iş birlikleri ve desteklediğimiz projelerle, sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmeye odaklandık. Ülkemizin geleceği, üretimin kalitesiyle; üretimin kalitesi de yetişmiş insan gücüyle doğrudan bağlantılıdır" şeklinde konuştu.

Tekli, OSB içerisinde daha önce hizmete açılan Özel Esra Şemsi Gündüz Bakımevi, Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Tarsus Üniversitesi Mersin OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile eğitime katkı sunduklarını hatırlatarak, yeni yatırımla bu katkının daha da güçlendirileceğini belirtti.

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında gerçekleştirilen Müteşebbis Heyet Toplantısında alınan kararla teknik kolej projesi hayata geçirildi. Başkan Tekli, "Valimizin destekleriyle aldığımız bu karar doğrultusunda, kısa sürede ihale sürecini tamamlayarak okulun temelini atacağız. Mezun edeceğimiz öğrencilerin hem fabrikalarda istihdam edilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmalarını, hem de yüksek oranda üniversite kazanmalarını hedefliyoruz" dedi.

Yeni okulun, öğrencilerin sanayi ortamında yetişmelerine olanak tanıyarak iş hayatına daha erken adapte olmalarını sağlayacağı belirtildi.