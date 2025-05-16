Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) Engelliler Haftası kapsamında birçok etkinlik, konferans, sempozyum yapılarak engellilere yönelik engeller, kısıtlamalar ve farkındalıklar ele alındı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik bilimsel çalışmalar ve projeler ele alındı. Hafta kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından Engelliler Haftası kapsamında "10-16 Mayıs Engelliler Haftası Sempozyumu; Herkes İçin Eşit Bir Dünya" isimli program gerçekleştirildi. Bir diğer program ise ALKÜ Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Engelsiz Kent ve Üniversite" Vizyonu İçin Güç Birliği: Erişilebilirlik, Dahil Etme ve Farkındalık Çalıştayı oldu. Programlar kapsamında ALTSO MYO Sosyal Hizmetler Bölümü ve Alanya Sosyal Hizmet Merkezi iş birliğinde "Engeller Birlikte Daha Kolay Aşılır" etkinliğinde engelli öğrencilerle çeşitli oyun etkinlikleri yapıldı.

Engellilere yönelik erişilebilirlik ele alındı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından Engelliler Haftası kapsamında "10-16 Mayıs Engelliler Haftası Sempozyumu; Herkes İçin Eşit Bir Dünya" isimli program gerçekleştirildi. Müzik programı ile başlayan sempozyumun açış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Karahan, engelli hakları ve yaşam alanlarıyla ilgili konuştu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Celbiş, engellilere yönelik yapılacak projeler, farkındalıkları anlattı. Prof. Dr. Çelbiş, sosyal hayatta kısıtlılıklar, engellilere yönelik olan gereklilikler hakkında dünyadan örnekler vererek anlattı. Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Ayşe Ünal ise, "Engellilere yönelik çalışmalarımıza ve farkındalık projeleri üretmeye devam edeceğiz" dedi. İki oturumda gerçekleşen sempozyumun başkanlığını Dekan Prof. Dr. Osman Çelbiş ve Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayşe Ünal yaparken sempozyumun gelen sekreterliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Ayça Aracı yaptı. "Engel Algısı" isimli birinci oturumda Prof. Dr. Çelbiş "Sosyal Yetim Olarak Engelliler" konusunu, Biruni Üniversitesinden Prof. Dr. Uğur Cavlak, "İletişim Engelleri" konusunu, Bulgaristan Trakia Üniversitesinden Assoc. Prof. Vanya Pavlova, "Çocuk Çağı Obezitesi ve Ekran Maruziyeti" konusunu ele aldı. Sempozyumun "Engelsiz Çevre" isimli ikinci oturumunda ise Sanko Üniversitesinden Prof. Dr. Nevin Ergun, "Engelsiz Spor" konusunu, Pamukkale Üniversitesinden Prof. Dr. Filiz Altuğ "Engelsiz Ev" konusunu Doç. Dr. Ayşe Ünal "Engelsiz Eğitim" konusunu, Dr. Öğr. Üyesi Ayça Aracı ise "Engelsiz Toplum" konusunu ele aldılar. Konferansta bazı katılımcılar video konferans yöntemiyle katılım sağladılar. Sempozyumda katılımcılara teşekkür belgesi verilirken sempozyum, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

ALKÜ, engelsiz kent ve üniversite için kolları sıvadı

ALKÜ Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde "Engelsiz Kent ve Üniversite" Vizyonu İçin Güç Birliği: Erişilebilirlik, Dahil Etme ve Farkındalık Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştaya ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Karahan, ALKÜ Genel Sekreteri Hüseyin Er, ALKÜ Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ayça Aracı, Alanya Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, Alanya Belediyesi Engelsiz Kent Konseyi, Patika Derneği, Alanya Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü, ALKÜ ve Alanya Üniversitesinden yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştayda, şehir ve üniversite iş birliğinin güçlendirilerek, erişilebilir yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik projeler masaya yatırıldı. Çalıştayda, toplumsal farkındalığın artırılması, fiziksel ve dijital erişilebilirliğin güçlendirilmesi ve kapsayıcı projelerin hayata geçirilmesi gibi başlıklar anlatıldı. Katılımcılar, sadece fiziksel engellerin değil, aynı zamanda zihinsel, sosyal ve yapısal engellerin kaldırılması gerektiği konusunda hemfikir oldu. ALKÜ Proje Destek Ofisi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen bilgilendirme sunumunda Avrupa Birliği destek fonları hakkında verilen detaylı bilgiler sayesinde, erişilebilirlik ve kapsayıcılık odaklı projelerin nasıl geliştirilebileceği konusunda katılımcılara önemli bir yol haritası sunuldu. Çalıştay sonunda, üniversite ve şehir yönetiminin ahenk içinde hareket ederek sürdürülebilir ve ölçülebilir sosyal projeler geliştirmesi gerektiği vurgulandı. Alanya’nın "engelsiz bir yaşam" vizyonu ile şekillenen bu buluşma, kapsayıcı politikaların yerel düzeyde nasıl etkili bir şekilde uygulanabileceğine dair örnek bir model olarak öne çıktı.

"Doğamızda hareket var" şenliğinde kapsayıcı buluşma

Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ev sahipliğinde, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Alanya Gençlik Merkezi iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen "Doğamızda Hareket Var - Geleneksel Engelsiz Şenliği" yoğun katılımla gerçekleştirildi. Engelliler Haftası ve Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte özel durumlu bireyler, akranları, gönüllüler ve antrenörler bir araya gelerek kapsayıcı bir ortamda spor ve dans dolu bir gün geçirdi. Etkinlikte fiziksel aktivite, dans, Sherborne gelişimsel hareket eğitimi ve çeşitli etkileşimli etkinliklerle toplamda yüzü aşkın katılımcı yer aldı. Şenliğin gerçekleştirilmesinde, ALKÜ Farkında! Farkındalık Topluluğu" öğrencileri Topluluk Danışmanı Doç. Dr. Sibel Nalbant öncülüğünde gönüllü olarak aktif rol aldı. Yaklaşık 50 üniversite öğrencisinin katkısıyla, şenlikte kaynaşma, dayanışma ve bütünleşme dolu anlar yaşandı. Katılımcıların yüksek etkileşim kurduğu etkinlikte, sporun ve birlikte hareket etmenin birleştirici gücü bir kez daha hissedildi.

Birlikte eğlendiler

Bir başka etkinlik ise ALTSO MYO Sosyal Hizmetler Bölümü ve Alanya Sosyal Hizmet Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen "Engeller Birlikte Daha Kolay Aşılır" isimli program oldu. Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Fatma Aksoy Görgülü ve ALKÜ Sosyal Hizmetler Bölümü akademisyeni Öğr. Gör. Ümmühani Uslu öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte engelli bireyler ALKÜ Kestel Yerleşkesinde çeşitli oyunlar ve boyama etkinlikleri yaptı.

Eğitim Fakültesi Başöğretmen Konferans Salonu’nda yapılan sempozyuma ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Karahan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Çelbiş, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal Erenler, Dekan Yardımcısı ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayşe Ünal, akademisyenler, sempozyum katılımcıları ve öğrenciler katıldı.