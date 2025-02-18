ALKÜ Diş Hekimliği Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen, akademisyenler ve öğrencilerin geniş katılımıyla gerçekleştirilen "Endodonti Bilim Günü" etkinliğinde endodonti alanındaki güncel yaklaşımlar, dental travmalar ve kök kanal tedavileri üzerine değerli bilgiler paylaşıldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Diş Hekimliği Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen Endodonti Bilim Günü, Alev Alatlı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinlikte, endodonti alanındaki güncel gelişmeler ve yenilikçi tedavi yaklaşımları ele alınırken öğrenciler alanında uzman akademisyenlerle bir araya gelerek değerli bilgiler edindiler.

"Endodonti önemli ve değerli bir daldır"

Endodontinin, diş hekimliğinde son derece önemli ve değerli bir dal olduğunu vurgulayan Rektör Yardımcısı Bayramoğlu, "Akademik anlamda büyük bir öneme sahip olan bu alanda, uzmanların bilimsel gelişmeleri bizlerle paylaşması, bilgi, beceri ve görgümüzü artırarak öğrencilerimize katkı sunmamıza imkan tanımaktadır. Bu anlamlı etkinliği düzenleyen öğrenci topluluğuna içtenlikle teşekkür ederiz. ALKÜ olarak bu tür akademik etkinlikleri son derece değerli buluyor ve her zaman desteklemeye devam ediyoruz. Bilimsel gelişime katkı sağlayan bu tür organizasyonların içinde olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.

"Gelecekte büyük başarılara imza atacaklar"

Etkinlikte yaptığı konuşmasında endodontinin diş hekimliğinin temel alanlarından biri olduğunu vurgulayan ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akın, "Endodonti, diş hekimliğinin temel taşlarından biri olup yalnızca teknik beceri değil, bilimsel merak ve titizlik de gerektirir. Bu alandaki yenilikleri takip etmek, bilgi paylaşımını teşvik etmek ve meslektaş dayanışmasını güçlendirmek hepimiz için büyük önem taşımaktadır. Öğrenci topluluklarının düzenlediği bu tür etkinlikler, akademik gelişimi desteklemenin yanı sıra, meslektaşlar arasında güçlü bir iletişim ağı kurulmasına da katkıda bulunur. Üniversitemizin bilimsel çalışmalara verdiği önem ve öğrencilerimizin bu alandaki çabaları, gelecekte diş hekimliği alanında büyük başarılara imza atacaklarının bir göstergesidir" şeklinde konuştu. Dekan Akın konuşmasını, Diş Hekimliği Öğrenci Topluluğu ve katılımcılara teşekkür ederek sonlandırdı.

"Birçok bilimsel ve sosyal etkinlik düzenlemeyi hedefliyoruz"

Etkinliğin büyük bir başarıyla tamamlandığını belirten ALKÜ Diş Hekimliği Öğrenci Topluluğu Başkanı Sinem Seray Aran, "Yoğun bir katılım bekliyorduk ve ilginin bu denli büyük olması bizi daha da motive etti. Katılımcıların memnuniyeti bizim için en büyük ödül. Üyelerimiz için daha birçok bilimsel ve sosyal etkinlik düzenlemeyi hedefliyoruz. Etkinlikte emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.

Endodonti uzmanları bilgi ve deneyimlerini paylaştı

ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi akademisyenlerinden ve aynı zamanda ALKÜ Diş Hekimliği Öğrenci Topluluğu Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Hatice Büyüközer Özkan, "Endodontide Sistemik İlaç Kullanımı" konulu sunumunda doğru ilaç, doğru zaman, doğru hasta perspektifinde detaylı bilgiler aktardı. Devamında ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Tülin Doğan Çankaya tarafından "Dental Travmalar" konusu tüm yönleriyle ele alınarak dental travmaların diş hekimleri tarafından oldukça iyi yönetilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Son olarak Akdeniz Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Kürşat Er "Değişken Kök Kanal Yapısına Sahip Dişlerde Tedavi İpuçları" konulu sunumunda endodontinin sınırlarını belirleyen bilgiler paylaştı. Çeşitli sunumlarla zenginleşen etkinlikte, alanın uzmanları tarafından önemli bilgiler paylaşıldı ve vaka sunumları yapıldı. Bilimsel tartışmalar ve akademik paylaşımların öne çıktığı etkinlikte katılımcılar gün boyunca hem teorik hem de pratik bilgiler edinme fırsatı yakaladı.

Birincisi düzenlenen "Endodonti Bilim Günü"nün, diş hekimliği öğrencilerine yönelik bilimsel etkinlikler arasında önemli bir yer edindiği ve gelecekte farklı branşların da dahil olacağı yeni etkinliklerle devam edeceği belirtildikten sonra etkinlik fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Etkinlik, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akın, Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kürşat Er’in yanı sıra akademisyenler ve öğrencilerin geniş katılımıyla yapıldı.