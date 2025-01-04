Düzce'de alkollü ve ehliyetsiz sürücü yakayı polislere kaptırdıBerkay Kılıç (DÜZCE İGFA)

Düzce Ağa mahallesi 1950 sokak üzerinde polis ekipleri tarafından S.Y. idaresindeki 06 DSS 971 plakalı otomobile dur ihtarı yapıldı.

Araç sürücüsü dur ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Kovalamaca Ağa Mahallesi 1950. Sokakta bulunan park halindeki araca çarpması sonucunda son buldu.

Yapılan incelemede sürücü S.Y.’nin alkollü ve ehliyetsiz olduğu anlaşıldı.

Kendisine alkol kontrolü yapmak isteyen trafik ekiplerine dakikalarca dil döken sürücü S.Y. ceza yemekten kurtulamadı.