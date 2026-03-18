Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de duyarsız sürücülerin park ihlalleri, vatandaşları isyan ettirdi. Köprülü Veysipaşa Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde yol ortasına park edilen araçlar sebebiyle belediye ekiplerince geçtiğimiz aylarda önlem alınmıştı. Alınan önlemlere rağmen duyarsız sürücüler araçlarını kaldırıma çıkararak park etmeye devam ederken kaldırımı kullanamayan yayalar ise duruma tepki gösterdi.

Her gün aynı manzara ile karşı karşıya kaldıklarını dile getiren bölge esnafı ise yetkililerin duyarsız sürücülere karşı önlem almalarını istedi.