Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) meclis toplantısında, alınacak yeni tramvay sayısının 12’ye çıkarıldığı açıklandı. Toplantıda ayrıca sendika baskısı iddiaları ve yeni stat konusu gündeme geldi.

SBB Meclisi Ekim Ayı 1. Birleşimi 1. Oturumu, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında meclis binasında yapıldı. 42 gündem maddesinin yanı sıra ek gündem maddelerinin de görüşüldüğü toplantıda maddelerin tamamı ilgili komisyonlara havale edildi.

Gündeme geçilmeden önce söz alan CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan, belediyedeki üst yöneticilerin, işçilerin başka bir sendikaya geçmesi için baskı yaptığını iddia ederek, böyle bir uygulamanın kanuna aykırı olduğunu belirtti.

Soğuk: "Hiçbir yöneticimiz, işçilere sendika baskısı yapmadı"

İddialara cevap veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Soğuk, "Sendika söylemine katılmadığımı söylemek istiyorum. Başkanımız Halit Doğan’ın bu konuyla alakalı bir telkini yok, olmadı. Başkanımızın böyle bir çalışmasının olmadığını biliyorum. Bilgi, belge varsa iletin. Böyle suizanla olmaz, doğru değil. Hiçbir yönetici ve idarecimizin hiçbir işçimize ‘şuradan şuraya geçeceksin, ya da şöyle bir şey yaparım’ gibi bir ifadesi olamaz. Dolayısıyla olmayan bir şeyi varmış gibi göstermek, kamuoyuna varmış gibi lanse etmek doğru değil. Vatandaşımız, çalışanımız kendi hür iradesiyle başka bir sendikaya geçiyorsa ona saygı duymak gerekir. Onun dışında söylenen her şey havada kalır" dedi.

"Alınacak tramvay sayısı 12 olarak güncellendi"

Gündem öncesinde SAMULAŞ A. Ş. tarafından ihalesi yapılan yeni tramvay alımlarıyla ilgili gelişmeleri değerlendiren SAMULAŞ Genel Müdürü Serkan Salmaz, "Daha önce ihalesi yapılan tramvaylarımızın 20 Mayıs 2026’da Samsun’da olması yönünde bir üretim başlatıldı. Şu anda alt ekipmanlarla ilgili süreç devam ediyor. İhaleye 10 adet çıkılmıştı ancak alınacak tramvay sayısı bugün itibariyle 12 adet olarak güncellendi. Samsun’un dinamik yapısı itibariyle güncelleme ihtiyacı duyuldu. İlerleyen günlerde araçlar şehrimize gelecek durumdadır. İmalat süreci devam ediyor. 15. yılını dolduran SAMULAŞ, şehrin güvenli ulaşımını sağlamak adına çalışmalarına devam edecek" diye konuştu.

Yeni stat konusu gündeme geldi

Mecliste ayrıca Tekkeköy’deki 19 Mayıs Stadyumu’nun durumu da gündeme geldi. CHP’li Atilla Tekcan, Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis’in de maçlardan sonra zemin eleştirisi yaptığı statla ilgili olarak, "Stadın asit yağmurları çimi, oturma yerlerini bozduğu, trafiğin kitlendiği, kente yakışmadığı gibi şikâyetler aldı başını gidiyor. Bir an önce kent merkezine trafiği rahatlatacak bir noktada, hava kirliliği olmayan yeni bir stat yapımı konusunda çalışmalara başlanılması gerektiğini söylüyorum" dedi.

Tekcan’ın açıklamalarından sonra söz alan Tekkeköy Bağımsız Meclis Üyesi Özkan Karakaya ise Tekkeköy’deki stadyumun çevresiyle uyumlu olduğunu, otopark sorunu olmadığını ve ilçeye katkı sağladığını belirterek, yeni bir stadyumun gerek olmadığını, Samsunspor’un maçlarını Tekkeköy’de oynamaya devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Gazeteci baygınlık geçirdi, meclise ara verildi

Öte yandan, meclisin son bölümünde toplantıyı takip eden basın mensuplarından biri baygınlık geçirdi. Olduğu yerde dengesini kaybederek yere düşen genç gazeteciye ilk müdahale doktor olan meclis üyelerinden geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne verilen ihbarın ardından meclise 10 dakika ara verilirken, fenalaşan gazetecinin ambulans ile hastaneye kaldırılmasının ardından toplantı, kaldığı yerden devam etti.

Ayrıca toplantıda gündem dışı maddeler hariç 42 gündem maddesi, daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.