Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Aliköy’ü halkı belediye sınırlarına dahil olmak amacıyla topladıkları imza çerçevesinde imzalar Çaycuma Kaymakamlığı’na teslim edildi. İmzaların teslim edilmesinin ardından YSK tarafından referandum kararı alındı. Köy halkı belediye sınırlarına dahil olmak için sandığa giderek tercihlerini verecek.

Çaycuma ilçesine bir mahalle daha geliyor. İlçeye bağlı Aliköy halkı Çaycuma Belediyesi sınırlarına dahil olmak amacıyla köyde imza topladı. Toplanan imzalar neticesinde referandum kararı alındı.

Aliköy sakinleri 16 Mart 2025 Pazar günü yapılacak olan halk oylamasıyla birlikte tercihlerini ’Evet’ yada ’Hayır’ oyu olarak tercih edecek. Sandıktan ’Evet’ kararı çıktığı takdirde Aliköy’ü de Çaycuma Belediyesi sınırlarına dahil olacak.